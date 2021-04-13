Вторник, 13 Апреля 2021 10:24

АрмИнфо. Экс-начальник разведуправления Генштаба ВС Армении, бывший советник премьер-министра РА Аршак Карапетян стал первым заместителем начальника Генштаба ВС Армении "в силу права".

Как говорится в сообщении пресс-службы главы кабмина, руководствуясь положениями Конституции и Закона Республики Армения "О военной службе и статусе военнослужащего", премьер-министр 7 апреля 2021 года представил президенту Республики предложение о назначении Аршака Карапетяна первым заместителем начальника Генштаба ВС Республики Армения, приложив проект соответствующего указа.

"Учитывая то обстоятельство, что в сроки, установленные частью 2 статьи 139 Конституции Республики Армения и частью 2 статьи 35.1 Закона Республики Армения "О военной службе и статусе военнослужащего", президент Республики не подписал представленный премьер-министром проект и не вернул его премьер-министру с возражениями, принимая за основу часть 3 статьи 139 Конституции Республики Армения с 13 апреля 2021 года Аршак Карапетян силой права считается назначенным на должность первого заместителя начальника Генштаба ВС Республики Армения", - говорится в сообщении.

Отметим, что Аршак Карапетян во время апрельской войны 2016 года занимал должность начальника разведывательного управления Генштаба ВС Армении. Практически сразу после приостановки фазы военных действий в апреле 2016 года последний был отстранен от должности. Однако, через полтора года Карапетян был назначен на должность военного атташе при посольстве Армении в России. После революции в декабре 2018 года он был назначен советником премьер-министр Армении Никола Пашиняна. По словам уже экс-руководителя аппарата премьер- министра Эдуарда Агаджаняна, у Пашиняна были достаточные основания для назначения Аршака Карапетяна на эту должность. Между тем, согласно СМИ, Карапетян стал советником Пашиняна после того, как дал показания против экс-президента Армении Роберта Кочаряна и других фигурантов по делу 1 марта 2008 года. Карапетян был приглашен и дважды участвовал в заседании комиссии по расследованию событий апрельской войны. 6 апреля 2021 года он был освобожден с должности советника премьер-министра.