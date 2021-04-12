Понедельник, 12 Апреля 2021 21:06

АрмИнфо. Директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветикян подал в отставку.

Как сообщил Аветикян на своей странице в Facebook, принятие подобного решения, которое было обсуждено новоизбранным советом Фонда, обусловлено новыми вызовами, стоящими перед структурой.

"Фондом должен руководить не директор, работающий на общественных началах, а директор, работающий на полную ставку. Фонд был сформирован в 2017 году Центральным банком и под его эгидой. До недавнего времени Фонду самоотверженно служили в основном волонтеры Центрального банка, а структура обеспечивала надлежащее выполнение его функций в соответствии с требованиями времени. Последняя война и ее последствия многое изменили.

Настал момент перехода деятельности фонда на профессиональную основу. Сейчас мы на пути к этому. В частности, в последние месяцы при финансировании Центрального банка мы сформировали преданный и профессиональный персонал, который действует с осознанием того, что его работа жизненно важна для семей, потерявших отца, сына или супруга, или получивших инвалидность военнослужащих. В последние месяцы также при финансовой поддержке Центрального банка мы инвестировали и продолжаем осуществлять инвестиции в инфраструктуру фонда, а также в программные и ИТ-системы, чтобы быть уверенными, что в любых условиях они бесперебойно будут обслуживать наших бенефициаров", - отметил Аветикян.

При этом он проинформировал, что после развязанной противником последней войны Фонд на данный момент производит выплаты:

- 1939 семьям погибших военнослужащих;

- 265 тяжело раненным военнослужащим;

- 1055 семьям пропавших без вести военнослужащих.

"С момента последней войны Фонд сумел собрать пожертвования более 8 млрд драмов от соотечественников и организаций из более чем 40 стран. В ближайшие дни мы опубликуем объявление о конкурсе на должность нового исполнительного директора фонда и пригласим наших опытных соотечественников принять участие в этом конкурсе", резюмировал Аветикян, выразив благодарность всем, кто работал с ним последние 4 года.

Отметим, что Фонд создан в 2017 году и действует на основании соответствующего закона, последовательно реализовывая встающие перед ним задачи. Ресурсы фонда формируются за счет обязательных ежемесячных платежей (пропорционально доходам) налогоплательщиков Армении и Арцаха, а также за счет добровольных пожертвований, полученных, в том числе, от диаспоры.

Основными принципами фонда являются обеспечение финансовой стабильности семьям и военнослужащим, которые пожертвовали своей жизнью или здоровьем для защиты Родины, предоставление справедливой и недискриминационной финансовой компенсации.