Понедельник, 12 Апреля 2021 20:32

АрмИнфо.В Европарламенте, через пару часов стартуют обсуждения, посвященные вопросу о немедленном освобождении и возвращении на родину армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане.

Как сообщает Европейская армянская федерация за справедливость и демократию, обсуждения "Судьба армянских пленных в Азербайджане" инициирована главой группы дружбы ЕС-Армения, членом Европарламента Лукасом Фурласом.

Докладчиками выступят Лукас Фурлас, руководитель делегации по вопросам отношений с Южным Кавказом в Европарламенте Марина Кальюранд, омбудсмен РА Арман Татоян и исполнительный директор европейского офиса <Ай дат> Эгине Эвинян.

"Спустя пять месяцев после подписания заявления о прекращении огня в связи с войной в Нагорном Карабахе / Арцахе проблема армянских пленных и военнопленных в Азербайджане остается одной из самых неотложных и важных гуманитарных проблем, усугубляющих страдания всех пострадавших. Виртуальная конференция будет посвящена обсуждению проблемы армянских пленных в Азербайджане с правовой, гуманитарной и политической точек зрения", - отмечается в сообщении.