Понедельник, 12 Апреля 2021 18:46

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает цинично раскручивать тему ОТРК “Искандер”. Так, сегодня, он противореча своему заявлению, сделанному 26 февраля вопрошал, мол откуда у Армении “Искандер-М”, добавив, что Азербайджан пока не получил официального ответа на вопрос, каким образом ракеты оказались у Армении. При этом Алиев добавил, что они обязательно получат ответ.

Но Алиев-младший и на этом не остановился, заверив, что мол Армения пыталась ими уничтожить “древний азербайджанский город Шуши”. Выпускнику авторитетного российского вуза видимо невдомек, что основателями “древнего азербайджанского Шуши” были армяне, и сколько бы его фальсификаторы истории не пытались стереть исторический армянский след из этого города, им это не удастся, даже если он пустят всё под бульдозер, по присущей им традиции, как это было в Нахиджеване.

Бессменный азербайджанский лидер, набравшись храбрости благодаря молчанию международного сообщества, поклоняющемуся нефтедоллару и черной икре, добавил, что это - доказательство военного преступления Армении.

Но, Алиев младший оторван от реальности. Так называемая победа в Карабахе, одержанная не стойкостью и храбростью азербайджанского воина, а благодаря поддержке турецко-террористического тандема, при полном попустительстве армянских властей в ходе боевых действий окрылили азербайджанского хана и видимо со всем отшибли ему память. Ведь еще не зажили раны военнослужащих и гражданских лиц в Арцахе, получивших ожоги от запрещенных международными конвенциями фосфорных боеприпасов, активно примененных ВС Азербайджана. Находятся на реабилитации арцахцы, пострадавшие от кассетных бомб, примененных теми же ВС Азербайджана. Эти доказательства были разосланы во все международные структуры. Реакции пока никакой.

Перед глазами еще кадры видеороликов истязаний армянских военнопленных, которых азербайджанские военные обезглавливали методами, присущими террористами ИГИЛ. Так же как не забыты кадры видеороликов, на которых “доблестные азербайджанские военные” демонстрируют свое “благородство и силу” на стариках и беспомощных женщинах в Арцахе. И это еще не говорим о надругательстве над телами погибших военных, их осквернении, о вымещении своей злобы на памятниках героям славных побед в Великой Отечественной войне, о демонстрации убогости путем уничтожения армянских церквей.

Поэтому, прежде чем задавать такие вопросы суверенному государству, и уж тем более неподотчетному Азербайджану, Алиеву младшему лучше бы искать ответы на такие вопросы как: откуда же у Азербайджана фосфорные и кассетные боеприпасы, по каким законом его доблестными воинами уничтожаются религиозно-культурное наследие другого этноса и кто давал ему право говорить в таком тоне с равным им международным субъектом?!

Бездействие международного сообщества, которое так рьяно и выборочно защищает права человека, демократические ценности поощряет авторитарным лидерам подобно Алиеву не только терроризировать мирное население соседнего государство, но еще и открыто кичиться этим на международной арене. Но, не нужно забывать, что безнаказанность преступлений, порождает новые преступления против человечности.

Видимо и Армении пора активно разводить в искусственных водоемах осетров.