Понедельник, 12 Апреля 2021 18:41

АрмИнфо.Отныне по цифровой рассрочке IDBank-а и Idram-а Rocket Line можно покупать товары и услуги за нулевую процентную ставку: в более чем 250 пунктах оплаты покупай сейчас, плати потом, при этом не переплачивая ни на копейку больше. Фактическая процентная ставка – 0%.

Цифровая рассрочка Rocket Line — это предустановленный лимит до 10 миллионов драмов РА, который предоставляется клиентам IDBank-а и Idram-а. По Rocket Line можно платить везде, где есть возможность оплаты по Idram&IDBank - в около 5000 пунктах продажи, в 600 онлайн магазинах и за 300+ услуг. И если в случае обычного Rocket Line-а после 3 или 6-и месяцев Вы платите сумму товара плюс некоторую процентную ставку, то в случае Rocket Line 0% после 1, 2, 3 или 6-и месяцев, в зависимости от условий пункта продажи, Вы платите ту же сумму, которую заплатили бы во время покупки товара или услуги. Даже если партнер не предоставляет возможность оплатить по 0% за 6 месяцев, все равно, выбирая способ оплаты за 6 месяцев, всегда действует более низкая процентная ставка, чем в случае обычного Rocket Line.

Нет скрытых комиссий, нет суммы обслуживания. Rocket Line 0% дает полную свободу покупок независимо от Вашего баланса на счету и предоставляет возможность получить товар или услугу именно в тот момент, когда Вам необходимо, и не ждать, например, зарплаты.

Rocket Line 0% уже действует в более чем 250 пунктах продажи - в гигантских магазинах электротехники, супермаркетах, магазинах одежды, бытовых товаров: ознакомьтесь со списком здесь.

Итак, Rocket Line — это цифровая рассрочка:

Удобная и быстрая: не требует лишней документации ни от клиента, ни от продавца, все выполняется онлайн,

Можно использовать даже для оплаты за повседневные покупки, начиная с 3000 драмов,

Нет обязательного графика погашения: платите в течение 1, 2, 3 или 6-и месяцев, когда угодно,

В случае Rocket Line 0% не платите процентов, также нет скрытых комиссий.

Более подробно о Rocket Line можно узнать здесь.

Чтобы воспользоваться цифровой рассрочкой Rocket Line или получить индивидуальный лимит, скачайте приложение Idram&IDBank.