Понедельник, 12 Апреля 2021 17:57

АрмИнфо. Россия никогда не делила славу космических побед. Так отреагировала пресс-секретарь МИД России Мария на высказывания президента Украины Владимира Зеленского в связи с 60-летием первого полёта человека в космос.

Процитировав словам Зеленского: "Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось", - Захарова с иронией добавила, - "сколько лет уже ничего не мешает украинским конструкторам с фундаментальными расчетами и верой покорять космические просторы. И мы рады, что всё получается, даже если и в мечтах".

"Россия никогда не делила славу космических побед. Спутники, ракеты и улыбка Гагарина - это всё было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик: России, Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстану, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Таджикистану, Туркмении, Узбекистану, Украине и Эстонии. Учёным, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели", - сказала официальный представитель российского МИД.

При этом она выразила сожаление тем обстоятельство, что "ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуёмная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацисткой символикой".