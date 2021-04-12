Понедельник, 12 Апреля 2021 17:27

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 6 на улице Спендиарова, жилой дом 2 на улице Корюна, жилой дом 2 на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, жилые дома 2, 4, 10 на лице Сафаряна, жилые дома 8, 10 на пр. Гая, училище N1, школа N106, ясли-детский сад N98 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 3/2 на 37-ой улице Арабкира, жилые дома 2/1, 4 на улице Рубинянца, жилые дома 30, 39 на пр. Комитаса, собственные дома на улице Шоврояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Нор Харберда 7-14; 12-23; 24-26; 23-26; 24-31, жилые дома 40, 42, 48 и собственные дома на улице С.Зоравара, жилые дома 53/33 на пр. Аршакуняца, 35 на улице Гарегина Нжде, жилые дома 43, 47 на пр. Багратуняца, ООО “Гор Нана”, гражданин “Б.Карназян”, гражданин “М.Саргсян”, водные структуры, спидометр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Арарат, Гораван и Сисаван;

10:30-13:00 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично села Каначут и Аревшат;

11:00-12:00 село Суренаван и воинская часть;

11:00-17:00 частично село Айнтап;

12:00-15:00 частично село Лусарат;

12:00-16:00 частично село Даштакар;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-13։00 частично улица Шаумяна в городе Вайк;

10։00-14։00 село Малишка;

в Котайкской области:

11։00-14։00 частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Джрвеж и Дзорахбюр;

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор Гюх; частично квартал “Маяк” в Джрвеже; села Вохчаберд, Ацаван, Гегадир, Гарни, Гохт, Гегард;

в Гегаркуникской области:

10։30-11։30 улицы Наирян, Мясникяна, Раздана, Азнавура, Шираза, Лчапня, Чаренца, Ара Гехецик, Шаумяна, Кармит Банака, Еленовка, Прошяна, Орбели, Ашота Ерката, Старшая школа, школа N4, ООО “Мецепасар”, ‘Эс Компани”, “Голд Мастер”, ЧП “Г.Асатрян”, “Г.Санеян”, ЗАО "Психиатрическая больница Севана", Национальный Парк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

12։00-14։00 села Айраванк, Бердкунк, Лчап и Цовазард, ООО “АЛИК”, Газозаправочная станция; газозаправочная станция, прилегающая к селу Лчап, станция сотового операторов “Юком”, ООО “Акватик”, газозаправочная станция “Палуни Айрапетян”, прилегающая к селу Цовазард, ЧП ‘Оник Гаспарян”;

в Лорийской области:

11:00-17:00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Мадан”, “Энгельс” и “Пирюзян” в городе Алаверди;

в Тавушской области:

12:00-14:00 село Овк в общине Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Карнут, Овит, Басен, Джрарат в Ахурянском регионе; поселки “Джрашинарарнери” и “Чаншин”, квартал “Нор Ахурян” в селе Ахурян; южная часть села Ахурян, ‘Чаншин”, “Мердзмосковян”, “АРГИГ”, хлебный завод Ахуряна, “ЮУМС”, газозаправочная станция Ахуряна, нефтебаза Ахуряна, бензозаправочные предприятия Ахуряна, центр “Ахуряни мор ев намкан”, оздоровительный центр Ахуряна, Ахурянское отделение Полиции;

в Сюникской области:

10:30-15:30 6-ой квартал города Горис;

11:00-16:00 частично село Хот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.