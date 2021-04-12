Понедельник, 12 Апреля 2021 16:18

АрмИнфо.В 2020 году на 11,9% или на 167 сократилось число уголовных дел коррупционного характера по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Генпрокуратура Армении, констатируя, что в ушедшем году было подготовлено 1810 материалов по преступлениям коррупционного характера, по которым было возбуждено 1232 уголовных дела.

При этом в ведомстве убеждены, что сокращение числа преступлений подобного характера обусловлены двумя факторами: "Во-первых, до внесения изменений в Уголовный кодекс РА от 25 марта 2020 года, перечень коррупционных преступлений определялся приказами Генпрокуратуры РА, согласно которым коррупционными преступлениями считались 70 преступлений. В том числе данные 2019 года обобщены в рамках указанного количества преступлений. Меж тем, согласно внесенным законодательным изменениям, перечень коррупционных преступлений определен Уголовным кодексом РА, который включает 28 преступлений и итоги 2020 года были подведены на основе статистических данных по этим преступлениям.

Второй причиной для правоохранительных органов стали ограничения, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, а также проблемы, вызванные войной в Арцахе", - отметили в Генпрокуратуре.

Тем не менее, продолжили ведомстве, в 2020 году удалось завершить 716 уголовных дел коррупционного характера, из которых 183 уголовных

дела в отношении 410 человек были направлены в суд с обвинительными заключениями. Всего за год привлечено к ответственности 1356 человек по 2535 уголовным делам, связанным с коррупцией, что на 7,3% больше, чем в 2019 году.

Прекращено уголовное преследование 204 человек, 61% из которых в связи с необоснованностью.

При этом зафиксированы положительные результаты с точки зрения возмещения ущерба, нанесенного государству данным преступлением. В частности, на 223% или 2?5 млрд драмов больше ущерба восстановлено по завершенным материалам и уголовным делам коррупционного характера (2 млрд драмов в 2019 году, 4,5 млрд драмов в 2020 году).

В целом ущерб государству по уголовным делам, находящимся на рассмотрении в 2020 году составил около 227 млрд драмов против около

105,7 млрд драмов в 2019 году.

Из числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности в рамках уголовных дел о коррупции, расследованных в 2020 году, 671 - государственные служащие и должностные лица, что на 26,6% больше, чем в 2019 году (530). Среди них покинувший пост президент РА, бывший председатель НС, депутаты, министры, заместители министров, председатель Конституционного Суда РА, судья суда общей юрисдикции, судьи суда по делам о банкротстве, председатель комитета градостроительства РА, начальник полиции РА и заместитель начальника полиции, начальник Управления государственного имущества, бывший посол Армении, около полутора сотен должностных лиц Вооруженных сил РА, в том числе командиры воинских частей, бывший начальник управления войск ПВО и т.д.