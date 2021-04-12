Понедельник, 12 Апреля 2021 14:24

АрмИнфо. Городской Совет отделения САР Сочи принял решение поддержать выдвижение Константина Затулина на участие в праймериз "Единой России" и выборах в Государственную Думу РФ VIII созыва.

Как сообщает пресс-служба САР, соответствующее решение было принято на очередном заседании Городского Совета местного отделения Общероссийской общественной организации "Союз армян России".

Вопрос "О выборах в Государственную Думу РФ в 2021 году" стал первым для рассмотрения в ходе заседания. Участники заслушали Валерия Кокорева, который возглавляет предвыборный штаб кандидата на предстоящих выборах и действующего депутата Госдумы Константина Затулина.

Напомним, что Константин Затулин стал первым из действующих депутатов Государственной Думы по Краснодарскому краю, представившим свою кандидатуру на процедуру праймериз партии "Единая Россия". В течение последних пяти лет он является народным избранником по 50-му округу, включающему город Сочи, Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края.