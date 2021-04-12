Понедельник, 12 Апреля 2021 13:44

АрмИнфо. Поддержку, выраженную недавно турецким президентом Эрдоганом украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, я расцениваю как очередное подтверждение намерений и свидетельство геополитического окружения России. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Аркадий Дубнов.

По итогам состоявшихся в прошлом месяце в Стамбуле трехчасовых переговоров Эрдоган-Зеленский турецкий президент поддержал перспективы членства Украины в НАТО, выразив готовность предоставить любую помощь. Эрдоган также пообещал, что никогда не признает аннексию Крыма, поддержав <Крымскую платформу> с помощью которого Киев планирует объединить усилия мирового сообщества вокруг проблемы принадлежности полуострова. Подписанная по итогам переговоров совместная декларация состоит из 20 пунктов и направлена на дальнейшее укрепление отношений между Киевом и Анкарой.

Подобную ярко выраженную поддержку Эрдогана Украине политолог в первую очередь увязывает с наблюдаемой эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. По его словам, продемонстрировав осенью прошлого года, что она отнюдь не собирается уступать России на Южном Кавказе, сегодня Эрдоган недвусмысленно продемонстрировал Путину, что Турция является серьезным геополитическим игроком как на юге Европы, так и в черноморско-каспийском бассейне.

По оценкам политолога, стамбульские заявления Эрдогана являются частью его стремления демонстрации и представления своей страны в качестве крупнейшей региональной державы. В этом свете, Дубнов напомнил, что Турция недавно в очередной раз продемонстрировала свое значение в качестве хозяина черноморских проливов, позволив натовским военным судам войти в Черное море. И очень скоро через Босфор должны пройти еще два американских военных корабля.

Еще одной важной статьей турецкой поддержки Украины и планов Киева в отношении юго-востока политолог считает поставки турецких беспилотников Bayraktar TB2 в Украину. Дубнов придает значение данным поставкам с учетом эффективности, продемонстрированной данными БПЛА в ходе все той же прошлогодней войны в Карабахе. Компания-производитель уже подтвердила продажу "байрактаров" Украине, ВС которой уже использовали новинку на юго-востоке страны.

Москва, на взгляд Дубнова, пока что ответила на весь этот комплекс шагов Анкары очередным ответом "в духе Онищенко". Согласно российским СМИ, уже сегодня 12 апреля "в связи с резким обострением ситуации с коронавирусом", ожидается принятие решения об ограничении сроком на месяц авиасообщения с Турцией. По словам российского политолога, те же решения по ограничению туризма в Турцию, как и периодические запреты на импорт тех же азербайджанских помидоров, никогда не принимаются исключительно с целью заботы о здоровье россиян. А в их основе, как правило, всегда находится политическая мотивация.