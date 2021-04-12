Понедельник, 12 Апреля 2021 13:42

АрмИнфо. В Подмосковной Кубинке 14 апреля состоится 18-е заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, на котором планируется обсудить вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно- Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, мероприятие планируется провести в очном формате на территории Конгрессно-выставочного центра Министерства обороны Российской Федерации <Патриот Экспо>.

Заседание Военного комитета пройдет под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны, генерала армии Валерия Герасимова. В нем планируется участие начальников генеральных штабов вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, а также заместителя Генерального секретаря ОДКБ Тахира Хайрулоева.

Таджикская сторона проинформирует членов Военного комитета о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Республикой Таджикистан в период председательства в Организации в 2021 году.

На заседании планируется обсудить вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно- Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах, мероприятия совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ и создание совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения.

Члены Военного комитета заслушают информацию начальника Общевойсковой академии ордена Жукова Вооруженных Сил Российской Федерации о базовой учебно-методической организации по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ. Также в ходе заседания проинформируют о деятельности Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М.Штеменко в качестве базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров для государств - членов ОДКБ по специальностям в области информационной безопасности.