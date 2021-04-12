Понедельник, 12 Апреля 2021 13:02

АрмИнфо. Вопрос о предоставлении Армении российской вакцины против коронавируса обсуждается по линии профильных ведомств. Об этом 12 апреля в Ереване на полях международной научно-популярной конференции "Космические исследования и современные технологии" в беседе с журналистами заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Я так понимаю, вопрос обсуждает по линии профильных ведомств. Партия поступила, думаю, работа будет продолжаться. Вопрос затрагивался на уровне руководителей наших стран", - сказал дипломат в ответ на вопрос, планируется ли в ближайшее время поставка более крупной партии вакцины, учитывая, что Армения нуждается в 1 млн доз.

Отметим, что 8 марта в Армению прибыла партия российской вакцины "Спутник V" в количестве 15 тыс. доз.

При этом, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 7 апреля сообщил, что Еревану нужно более миллиона доз вакцины от COVID-19. По словам Пашиняна, российская вакцина в деле уже доказала свою эффективность и для Армении важно приобрести ее. Премьер сообщил, что 8 апреля в Армению прибудет новая партия российской вакцины - 15 тысяч доз. "Но мы нуждаемся больше чем в 1 млн доз", - заявил он.

Владимир Путин обещал обеспечить потребности Армении в вакцине. "У нас производство раскручивается. Думаю, что решим эту проблему, не в ущерб российских потребителей. Объём производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны", - подчеркнул президент РФ.

Примечательно, что российская вакцина еще не зарегистрирована в Армении, а следовательно, она пока не может поступить в медучреждения для массовой вакцинации населения.

Напомним, также, что невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины шведско-британского производства AstraZeneca, Армения импортировала первую партию препарата количеством в 24 тыс. доз.

Вакцинация в стране будет проходить на добровольной основе и предназначена для граждан, пребывающих в группе риска, в частности медперсонала, граждан старше 65 лет, а также граждан от 16 до 64 лет, имеющих хронические заболевания, сотрудников центров опеки за престарелыми, и их подопечных.

При этом ряд стран ЕС отказались от поставки вакцины AstraZeneca, или приостановили процесс вакцинации своих граждан ввиду зарегистрированных последствий. Сообщалось, что после инъекции у прошедших вакцинацию граждан развивались тромбоэмболические осложнения, кроме того были зарегистрированы случаи смерти.