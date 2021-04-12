Понедельник, 12 Апреля 2021 13:01

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин вновь подчеркнул приоритетность вопроса возвращения армянских пленных.

Так, 12 апреля в Ереване на полях международной научно-популярной конференции "Космические исследования и современные технологии" в беседе с журналистами отвечая на соответствующий вопрос, дипломат, в частности сказал: "Вы знаете, об этом говорит и наше руководство. Это один из приоритетнейших вопросов и для российского руководства, миротворческого контингента. Работа ведется - очень упорная и настойчивая. Есть определенные подвижки. Работа продолжится в этом направлении".

При этом посол не стал комментировать вопрос, связанный с реформированием армянской армии, выразив убеждение, что ответ на него могут дать компетентные военные структуры Армении и России.

Отметим, что вопрос возвращения армянских пленных из азербайджанского плена по- прежнему не решен. До сих пор не известно общее число удерживаемых Азербайджаном лиц. В Баку отказываются возвращать военнопленных и гражданских лиц, несмотря на 8 пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, заверяя, что они были захвачены после подписания документа и являются преступниками, которых ждет азербайджанский суд. По предварительным данным более 200 армянских пленных сегодня незаконно удерживаются Азербайджаном.