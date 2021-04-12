Понедельник, 12 Апреля 2021 12:59

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян решил проверить конституционность Закона "О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс РА", направленный ему парламентом на подпись 22 марта текущего года.

Так, согласно сообщению пресс-службы президента РА, 22 марта текущего года на подпись главе государства из парламента поступил законодательный пакет о внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс РА (далее - Закон).

Напоминается, что президент республики обсудил закон с министром юстиции, председателем Государственно-правовой комиссии НС, получил их разъяснения. Закон также обсуждался с председателем Высшего судебного совета, учеными-правоведами, экспертами и юристами, представителями гражданского общества, были выслушаны их соображения и опасения.

Также подчеркивается, что глава государства уделяет большое внимание реформам в судебной сфере, считает, что они должны проводиться системно, на основе четкой стратегии, в рамках общего видения. "Это видение и стратегия должна основываться на серьезном анализе существующих и действительно актуальных проблемам, экспертных исследованиях и серьезном анализе международного опыта, предлагать системные логически взаимосвязанные решения, направленные на повышение эффективности судебной системы, эффективное осуществление права на справедливое судебное разбирательство, а также независимость судей и усиление гарантий неприкосновенности.

Предлагаемые законом постановления являются ситуативными с точки зрения существенно проблематичной правовой определенности, соразмерности, разделения властей, а также соблюдения конституционных принципов и требований независимости судебной власти.

На основании вышеизложенного, резюмируя экспертные заключения, можно сделать вывод, что Закон существенно противоречит Конституции. В этой связи президент Республики решил обратиться в Конституционный Суд для определения соответствия Конституции вышеуказанного Закона", - отметили в пресс-службе президента РА.

Напомним, что 19 марта на внеочередном заседании НС был принят законопроект о внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс РА с прилагаемым пакетом, предложенный депутатами фракции <Мой шаг> В.Варданяном, А.Карапетян, А.Давтяном, В.Овакимяном и С.Атомяном.

Лидер оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян в ходе обсуждений выразил убеждение, что этим законопроектом судебная система в очередной раз ухудшается. "Не понимаю, как можно поддерживать законопроект, ограничивающий права адвоката. С одной стороны, судья ограничен, с другой - ВСС наделен полномочиями рассматривать дело. Думаю, было бы хорошо отозвать проект, потому что это вызовет проблемы", - отметил он

Отметим, что инициированными Минюстом изменениями предлагается создание специализированного антикоррупционного суда. В составе суда должно быть не менее 25 судей, 20 из которых будут рассматривать дела о коррупционных преступлениях, предусмотренных приложением 6 к УК Республики Армения, а 5 -дела, вытекающие из заявлений и исков, представленных на основании Закона "О конфискации имущества незаконного происхождения". Пакетом проектов предлагается также и создание специализированного апелляционного антикоррупционного суда, численностью судей - не менее 10. Согласно предлагаемым поправкам, уголовная палата в Кассационном суде будет действовать в составе 8 судей, а гражданская и административная палаты - по 13 судей в каждой. Проектами установлены порядок комплектования отдела антикоррупционной специализации, списков кандидатов в судьи антикоррупционного суда и в отдел антикоррупционной специализации, списка кандидатов в судьи, подлежащих продвижению в апелляционный антикоррупционный суд, также требования и ограничения для назначения на должность судьи, структуры проверки добропорядочности кандидатов в судьи во всех инстанциях. Для повышения степени общей добропорядочности органов, вовлеченных в антикоррупционную институциональную систему, пакет проектов предлагает установить требование о проведении изучения добропорядочности и для кандидатов в прокуроры, что будет способствовать снижению коррупционных рисков и укреплению добропорядочности в системе прокуратуры.