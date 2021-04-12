Понедельник, 12 Апреля 2021 11:56

АрмИнфо. АРМЕНАЛ начал реализацию проекта рекультивации неиспользуемых земель на внутризаводской территории. Восстановлению подлежит участок площадью 24 тысячи квадратных метров, где располагались два электролизных цеха Канакерского алюминиевого завода.

Электролизное производство КанАЗа было прекращено по экологическим соображениям в 1984 году, после чего предприятие полностью перешло на выпуск алюминиевой фольги.

Работам по рекультивации предшествовал демонтаж электролизных корпусов под наблюдением специалистов МЧС Армении и с соблюдением норм промышленной безопасности. На расчищенном участке с глубины до трех метров отобраны пробы на содержание 20 металлов.

Проект предусматривает поэтапную рекультивацию поверхностного слоя земли. После получения результатов химического анализа начнется оформление разрешительных документов природоохранных органов и мэрии Еревана.

Следующим шагом станет освоение восстановленной территории. "Проведем конкурсный отбор среди специализированных организаций. Победителю поручим разработать несколько вариантов, например, создание зеленой зоны, комплекса солнечных батарей или спортивного городка с полосой препятствий для тренировок заводской пожарной службы”, - сказал начальник отдела охраны труда, промбезопасности и экологии АРМЕНАЛа Ваге Тамазян.