Понедельник, 12 Апреля 2021 10:38

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении представили детали гибели дочери генерал-лейтенанта ФСБ РФ.

Ранее, в СМИ была растиражирована информация, что на балконе одного из домов, расположенных на улице Давид Анахт города Ереван, обнаружен труп женщины с огнестрельным ранением. Согласно информации, 40-летняя покойная была дочерью генерал-лейтенант ФСБ Российской Федерации. Пистолет был наградным и принадлежал ее отцу.

Так, согласно сообщению СК РА, 11 апреля в районе 17.05 по местному времени в отдел полиции Зейтуна поступило сообщение, что женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя. "При обследовании место происшествия со стороны оперативно- следственной группы, на балконе одного из домов по улице Давида Анахата, был обнаружен труп хозяйки квартиры 1981 г.р. с огнестрельным ранением в области левой грудной клетки.

У тела был обнаружен наградной пистолет Макарова с 7 пулями, принадлежащий отцу погибшей", - сообщили в СК РА, добавив, что по факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.110 УК РА, ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента.