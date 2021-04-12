Понедельник, 12 Апреля 2021 10:30

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ могли бы сыграть полезную роль в урегулировании ситуации в Карабахе, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Думаю, что они в этой работе могли бы сыграть полезную роль. Эта "тройка" имеет опыт и солидную внешнюю поддержку. Как представляется, можно было бы возобновить практику регулярных встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей ОБСЕ, что получило бы ощутимый международный резонанс.

Но я бы, кстати, ушел от сопоставления этой ситуации с Приднестровским урегулированием. Слишком разные этнические, конфессиональные и географические параметры", - заявил Карасин в интервью "Коммерсант".

При этом он указал на то, что именно ответственная и энергичная позиция президента России привела к прекращению кровопролития и достижению 9 ноября 2020 года договоренности между лидерами Азербайджана, Армении и России.

"В регионе развернута миротворческая операция, контингент которой укомплектован российскими военнослужащими. Это уже значительный результат.

Сейчас основной блок вопросов связан с решением гуманитарных проблем: завершением обмена военнопленными, возвращением тел погибших, беженцами и созданием надлежащих условий для их проживания", - сказал парламентарий, добавив, что сейчас остро стоит вопрос разминирования территории Нагорного Карабаха и районов вокруг него.

"Конечно, многое будет зависеть от того, как скоро удастся установить доверие между сторонами. Конкретные шаги уже сделаны. По инициативе российского президента продолжается обсуждение политических вопросов, ведется поиск развязок. Энергично работает трехсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров, обсуждающая экономические, транспортные, логистические проблемы", - подытожил Карасин.