Воскресенье, 11 Апреля 2021 15:10

АрмИнфо. В Ереване в возрасте 82 лет скончался известный армянский дипломат, один из основоположников дипломатического ведомства независимой Армении Арман Гарникович Навасардян.

Согласно энциклопедии Фонда «Хайазг», Арман Навасардян родился в 1939г. в г.Ереване. Окончил Ереванский институт русского и иностранных языков им.В.Брюсова и Дипломатическую академию МИД СССР.

Работал на ответственных должностях в Комитете радиовещания и телевидения Арм.ССР, в Комитете по культурным связям с армянской диаспорой, в Иностранном отделе СМ и в МИДе Арм.ССР, в заграничных представительствах СССР (консул в Алжире), в центральном аппарате МИД СССР, где дослужился до должности заведующего отделом, представляя интересы Советского Союза в иностранных дипломатических инстанциях и на зарубежных форумах.

В 1988г. был удостоен звания дипломатического советника 1 категории.

Правительством независимой Армении был приглашен на должность заместителя министра иностранных дел.

Принимал участие в организации и становлении дипломатической службы республики, в налаживании дипломатических отношений РА с зарубежными странами (был председателем комиссии в ЮНЕСКО).

В 1993г. Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Австрии и Венгрии, одновременно постоянный представитель РА в ОБСЕ и Венских организациях ООН (UNIDO, Atomic Agency, Drag Control Program). Работал Чрезвычайным и Полномочным посолом РА в Ливане.

Арман Навасардян - автор сотен статей по вопросам международных отношений и дипломатии. Активно выступал в прессе на международную тематику, часто критиковал пробелы в работе дипломатического ведомства.

Последние годы жизни Арман Навасардян посвятил себя работе со студентами, преподавал в Российско-Армянском (Славянском) Университете. Являлся заведующим кафедрой международной политики и международных отношений, а в последнее время, в связи с возрастом, перешел на должность научного консультанта кафедры.

ИА «АрмИнфо» глубоко соболезнует родным и близким Армана Гарниковича – человека-мотора, активного, деятельного, никогда не унывающего гражданина, редкого типа дипломата, в отличие от большинства коллег, не любящего и не умеющего скрывать за пустым многословием собственного мнения, собственной смелой интерпретации событий международной жизни.