Суббота, 10 Апреля 2021 17:25

АрмИнфо. Партия <Армянский национальный конгресс> (АНК), возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, не исключает участия в парламентских выборах. Об этом говорится на странице АНК в Фейсбук.

<Армянский национальный конгресс готовится к съезду, который по предварительному решению состоится 1 мая. В ходе съезда АНК ответит на вопрос о том, намерена ли партия участвовать в выборах, и на другие связанные с этим вопросы. Если не будет форс-мажора, партия Левона Тер-Петросяна примет участие в выборах и, по всей видимости, пойдет на них одна>, - говорится в источнике.

Отметим, что по договоренности политических сил Армении парламентские выборы пройдут в стране 20 июня. Ранее о готовности принять участие в выборах заявил и второй президент Армении Роберт Кочарян.