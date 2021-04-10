Суббота, 10 Апреля 2021 13:41

АрмИнфо. В 2020 году в Армении зарегистрировано наименьшее количество заключенных в уголовно-исправительных учреждениях (УИУ) в расчете на 100 тыс. жителей. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр юстиции Армении Рустам Бадасян, ссылаясь на данные ежегодной криминальной статистики Совета Европы.

По словам министра, в сравнении с другими странами Европы в Армении вновь было зарегистрировано снижение уровня тюремного заключения. В частности, по положению на 31 января 2018 года в УИУ Армении содержалось 3 536 человек, в 2019 году - 2 266, в 2020 году - 2 221 человек.

При этом, в разрезе последних 10 лет в Армении зарегистрировано снижение численности заключенных на 50,4%, что является вторым лучшим результатом в сравнительной таблице.

В этом ключе он отметил, что таким образом по данному показателю Армения сопоставима с такими странами, как Германия, Дания, Словения и Швеция.

Кроме того, как сообщил Бадасян, в 2020 году количество женщин-заключенных в Армении составило всего 3,1% от общего количества, что вновь является показателем ниже, чем в среднем по Европе.

Другим положительным фактором является то, что по уровню плотности заключенных Армения относится к странам с самым низким показателем - 41,5%, что почти в 2 раза ниже, чем в среднем по Европе.

При этом министр юстиции не исключил, что в статистике следующего года Армения вновь зарегистрирует прогресс по некоторым показателям