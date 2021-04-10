Суббота, 10 Апреля 2021 13:00

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Бельгии утвердило грант на реализацию программы для оказания помощи раненым и получившим инвалидность военнослужащим в ходе Арцахской войны. Об этом говорится в официальном сообщении Посольства Армении в Бельгии в Фейсбук.

Согласно источнику, грант будет предоставлен на приобретение необходимого оборудования Реабилитационным центром защитника Отечества для проведения операций лицам, получившим ранение или инвалидность. <Программа осуществляется с целью улучшения качества жизни армянского солдата и его реинтеграции в общество>, - говорится в сообщении.