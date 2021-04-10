Суббота, 10 Апреля 2021 12:59

АрмИнфо. Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. Сообщается, что со стороны России скопилось более 348 грузовиков.

Согласно информации МЧС РА, на территории Армении закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области.