Суббота, 10 Апреля 2021 11:22

АрмИнфо.По положению на 11:00 10 апреля в Армении зарегистрировано 1 009 новых случаев заражения коронавирусом, что составляет 20,9% из общего числа граждан, сдавших за минувшие сутки тест.

Согласно сообщению пресс-службы министерства здравоохранения, выздоровело 1 020 человек, скончалось - 23.

Фактическое лечение на данный момент получают в медучреждениях страны 16 315 пациентов.

В общей сложности в Армении провели 899 290 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 202 167 граждан (22,5%), выздоровело 181 180 человек (89,6%), количество летальных исходов достигло 3 720 (1,8%).

Вместе с тем, за прошедший день было зарегистрировано 8 случаев, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число таких случаев насчитывает 952.