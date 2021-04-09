Пятница, 9 Апреля 2021 19:08

АрмИнфо. Проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе была затронута в ходе состоявшейся сегодня телефонной беседе президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В официальном сообщении Кремля говорится, что Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

Владимир Путин информировал Президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе.

По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы и к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчёркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский <Комплекс мер> 2015 года. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения.

В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года.