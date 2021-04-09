Пятница, 9 Апреля 2021 19:03

АрмИнфо.Весенние праздники в самом разгаре в Конверс банке. В рамках сотрудничества со своим торговым партнером Hermitage Банк преподносит новый сюрприз своим клиентам женского пола.

Женщины-держатели карт Mastercard Конверс Банка получат кэшбэк в размере 10% от безналичных покупок, в том числе онлайн, в 11 магазинах сети Hermitage в Ереване, Степанакерте и в регионах РА.

При желании, женщины, не являющиеся клиентами Банка, могут получить платежную карту Woman’s Card, с годовой комиссией за обслуживание счета 0 драмов в течение всего срока действия карты.

Visa Pay Sticke или Visa mini-FOB (с аксессуаром) будет предоставлена тем держателям карт, которые в ходе акции осуществили безналичные покупки на сумму 300 001 драм РА и более, без комиссии за обслуживание в течение всего срока действия карты.

Акция действует с 8 по 12 апреля включительно.