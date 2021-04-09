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АрмИнфо.Система медиамониторинга MaxMonitor опубликовала квартальный отчет «Банки Армении в СМИ», на основе которого Банк ВТБ (Армения) продолжает лидировать по количеству упоминаний в СМИ. Общее количество упоминаний- 393, что составляет 41% публикаций за первый квартал 2021 года.
Банк ВТБ (Армения) так же является лидером по количеству положительных упоминаний в СМИ (294 публикации) и упоминаний в газетах (57 опубликованных статей).
Напомним, что Банк ВТБ (Армения) за последние два квартала 2020 года также являлся лидером по количественным показателям общих упоминаний и положительных упоминаний в СМИ.
Мы придаем особое значение информированию клиентов о новостях, новых продуктах и услугах, специальных предложениях и акциях, проводимых со стороны Банка и используем все основные каналы коммуникации для распространения информации с целью максимального извещения наших клиентов.
Система MaxMonitor, отслеживая публикации всех коммерческих банков РА, проводит мониторинг около 150 армянских новостных сайтов, 16 газет и информационных телепрограмм 12 телекомпаний по 17 коммерческим банкам РА.
|Молодежь Азербайджана: <Иван - иди домой!>
|Путин обсудил с Эрдоганом урегулирование в Нагорном Карабахе
|Конверс Банк. Новая акция для женщин
|Банк ВТБ (Армения) является лидером по количеству упоминаний в СМИ за 1-ый квартал 2021 года
|Независимый депутат подтвердила: Мурадов не был информирован по вопросу возвращения военнопленных
|Омбудсмен Армении обратился в Комитет министров СЕ по вопросу незамедлительного возвращения всех пленных из Азербайджана
|В Москве ответили Ричарду Хогланду
|Имя Амбарцума Кандиляна "возвращается" на железную дорогу Армении
|Перед зданием Минобороны Армении сложилась напряженная ситуация
|Рустам Мурадов назвал ложной провокацией сообщение армянских властей о возвращении группы военнопленных из Баку
|"С Турцией надо говорить" - Глава постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Армении
|Президент Армении и посол США обсудили актуальные вопросы региональной повестки
|Председатель Госдумы России проведет переговоры с коллегой из Армении
|Были договоренности по вопросу возвращения армянских пленных, но они были нарушены – Андраник Кочарян
|Прогноз: В преддверие большого кризиса в отношениях США - Турция ничего не исключено
|Вопрос возвращения военнопленных - "ахиллесова пята" армянского общества
|АРФ "Дашнакцутюн" решительно осуждает протурецкую политику режима Пашиняна
|Парламентарий: Отказываться от признания Геноцида Армения не собирается
|В Армении продолжают сохраняться высокие тепы распространения коронавируса
|Минобороны Армении опровергает информацию о прибытии в Ереван турецко- азербайджанской делегации
|Родители пропавших без вести военнослужащих перекрыли железнодорожные пути по маршруту Гюмри-Ереван
|Родители и родственники погибших и без вести пропавших продолжают парализовывать деятельность Минобороны Армении
|Генеральный прокурор России прибыл в Баку после визита в Ереван
|Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с учетом итогов армяно- российских переговоров в Москве
|Генпрокурор РФ отметил важность полноценной реализации 8-го пункта Трехстороннего соглашения от 9 ноября
|Визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Туркменистан
|ARARAT собрал всех "Под одним небом": В мировой онлайн прокат выходит фильм Александра Ханта "Under One Sky"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Никол Пашинян: Вопрос Арцаха был одним из основных тем обсуждения с президентом РФ
|Генеральные прокуроры Армении и России подписали совместное заявление о намерении развивать сотрудничество между ведомствами двух стран
|Историк: Армении необходимо ужесточить позицию по мегринскому коридору
|Политолог: Пашинян не в интересах России. Но это не главное:
|В Дилижане пройдет первая "Школа правовой грамотности молодых соотечественников"
|Роберт Кочарян подал в суд на Никола Пашиняна
|Минздрав Армении признал отсутствие регистрации у вакцины "Спутник V"
|Чавушоглу заверяет: прекращение огня в Карабахе - хорошая возможность
|Армения объявит амнистию для уклонистов от армии
|Омбудсмен считает необоснованным законопроект о повышении госпошлин для граждан в случае обращения в суд
|Общее число зараженных коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 200 тыс. случаев
|Родители и родственники погибших и без вести пропавших военнослужащих продолжают обивать пороги госучреждений
|В прилегающей к "Кармир Блур" территории обнаружены новые находки периода Урарту (video)
|И.о. мэра Иджевана возглавил Тавушскую область Армении
|Ваграм Думанян отбыл с рабочим визитом в Москву
|Америабанк 12 апреля приступит к размещению очередных траншей долларовых и драмовых облигаций в объеме $20 млн и 5 млрд драмов
|Президент Армении и посол Франции обсудили перспективы развития экономических отношений
|В Азербайджане стартуют турецко-азербайджанские тактические учения
|Госдеп обвинил Россию в нежелании урегулировать карабахский конфликт
|Ардшинбанк и Visa впервые в Армении предлагают «умные» платежные кольца Visa Payment Ring
|В Армению прибыла партия российской вакцины "Спутник V"
|Пашинян о встрече с Путиным: «В последние месяцы наши отношения приобрели прямой и непосредственный характер»
|ЕС и ВОЗ предоставили Армении 100 кислородных концентраторов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Генпрокуратура Армении: За 2 года вдвое увеличилось количество переданных в суд уголовных дел по фактам пыток
|Владимир Путин обещал обеспечить потребности Армении в вакцине от COVID-19
|Путин: Важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово- экономических связей, транспортных маршрутов в регионе
|Пашинян предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой АЭС в Армении
|Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе - Пашинян
|В день материнства и красоты группа женщин - оппозиционеров устроила марш протеста
|По приглашению руководителя Банка ВТБ Армения Ивана Телегина делегация мэрии города Еревана командирована в Россию
|Российский эксперт: Вброс о размещении турецких войск в Джавахети нельзя считать состоятельным
|Читать больше
|Прогноз: В преддверие большого кризиса в отношениях США - Турция ничего не исключено
|Парламентарий: Отказываться от признания Геноцида Армения не собирается
|Историк: Армении необходимо ужесточить позицию по мегринскому коридору
|Политолог: Пашинян не в интересах России. Но это не главное:
|Российский эксперт: Вброс о размещении турецких войск в Джавахети нельзя считать состоятельным
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