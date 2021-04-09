Пятница, 9 Апреля 2021 19:00

АрмИнфо.Система медиамониторинга MaxMonitor опубликовала квартальный отчет «Банки Армении в СМИ», на основе которого Банк ВТБ (Армения) продолжает лидировать по количеству упоминаний в СМИ. Общее количество упоминаний- 393, что составляет 41% публикаций за первый квартал 2021 года.

Банк ВТБ (Армения) так же является лидером по количеству положительных упоминаний в СМИ (294 публикации) и упоминаний в газетах (57 опубликованных статей).

Напомним, что Банк ВТБ (Армения) за последние два квартала 2020 года также являлся лидером по количественным показателям общих упоминаний и положительных упоминаний в СМИ.

Мы придаем особое значение информированию клиентов о новостях, новых продуктах и услугах, специальных предложениях и акциях, проводимых со стороны Банка и используем все основные каналы коммуникации для распространения информации с целью максимального извещения наших клиентов.

Система MaxMonitor, отслеживая публикации всех коммерческих банков РА, проводит мониторинг около 150 армянских новостных сайтов, 16 газет и информационных телепрограмм 12 телекомпаний по 17 коммерческим банкам РА.