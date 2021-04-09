Пятница, 9 Апреля 2021 18:30

АрмИнфо.Родители пропавших без вести и военнопленных отказываются идти группами в здание оборонного ведомства для переговоров и требуют, чтобы министр обороны вышел к ним. Об этом независимый депутат Софья Овсепян заявилa в беседе с журналистами перед зданием Минобороны Армении, где проводят акцию протеста родители пропавших без вести и военнопленных.

Она также добавила, что сейчас в Минобороны также прибыл начальник полиции РА Ваге Казарян, который переговорив с родителями, во шел в Минобороны. "Подождем, посмотрим как дальше будет развиваться ситуация. Требование родителей пригласить всех внутрь также не было удовлетворено, поэтому они отказались группами заходить на переговоры", - сказала депутат, добавив, что не знает, что помешало министру обороны выйти к людям.

"Я не знаю, надо наверное у министра спросить. Как видите, я с утра нахожусь здесь, ни чем не скованна, и думаю, что и у министра обороны не должно было бы быть скованности при встрече с собравшимися. Видимо это их подход", - сказала она.

На просьбу прокомментировать слова главы миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе о том, что вчера не планировалось возвращение военнопленных и это была манипуляция армянских властей, Овсепян отметила, что она еще вчера знала об этом. "Нужно спросить у властей. Я еще вчера говорила с ними (российскими миротворцами -ред.) и они были удивлены тем, что власти распространяют информацию о возвращении военнопленных. В частности, что военнопленных должен был привести Мурадов, кто не знал об этом. Более того, он бы удивлен, что информация исходила из аппарата премьер-министра и уже была передана депутатом родителям военнопленных. По крайне мере они не были информированы. Какие цели преследовало распространение этой информации мне сложно сказать", - сказала депутат, добавив, что родители ей не поверили, когда она сообщила им о ложности информации и приехали в аэропорт.

Она также сообщила, что информирована о парализации дорог Ширакской области. "Родители требуют встречи с премьером. Хотя, еще вчера у них была договоренность о проведении такой встречи сегодня в 16:00 в правительстве. Однако, что-то пошло не так и они теперь требуют, чтобы премьер приехал к ним", - сказала она, добавив, что предстоит встреча с главой СНБ Армении, чтобы понять какую цель преследовал вчерашний миф.

Депутат также согласилась с тем, что позиция Армении по вопросу возвращения военнопленных всегда была более мягкой, меж тем Азербайджан выступал с более радикальными заявлениями, свидетельством чему является вчерашнее заявление МИД АР. По ее убеждению Овсепян, Армения должна занимать более жесткую позицию и требовать возвращения всех лиц, удерживаемых Баку в соответствии с 8 пунктом заявления от 9 ноября 2020 года.

В заключение она выразила убеждение, что корнем всех бед Армении является бездействие властей.

Меж тем, вице-спикер армянского парламента Ваге Энфиаджян выразил убеждение, что родители пропавших без вести солдат не должны подвергаться таким испытаниям.

"Не следует давать надежду, а затем разочаровывать. Как бы хорошо мы не понимали и осознавали психическое состояние родителей, тем не менее, только они чувствуют те невыразимые трудности, которые им приходится преодолевать каждый день в течение примерно 6 месяцев.

На уровне ответственных лиц объявляется, что пленных возвращают, но самолет приземляется пустым. Отдельная тема - недопустимое отношение к родителям. Заявление министра иностранных дел Азербайджана о том, что вопрос заключенных закрыт - отдельная тема для обсуждения", - написал Эйфиаджян на своей странице в Фейсбук.

Ранее, Руководитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов назвал ложной провокацией сообщение армянских властей о возвращении группы военнопленных из Баку.

Так, генерал Мурадов на уточнение журналистки, почему вчера не

прибыли военнопленные, как об этом заявляли армянские власти, в

частности сказал: "Ложная провокация, спросите у них. Они вводят в

заблуждение население". При этом он подчеркнул, что и не

планировалось возвращение, а был лишь очередной штатный визит.

Отметим, что ситуация перед зданием МО Армении продолжает оставаться напряженной. Родители пропавших без вести и пленных не собираются уходить, пока к ним не выйдет руководство Минобороны. На месте находится и начальник полиции РА.