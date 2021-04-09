Пятница, 9 Апреля 2021 18:29

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Арман Татоян сегодня обратился в Комитет министров Совета Европы по вопросу незамедлительного возвращения всех пленных, незаконно удерживаемых Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба офиса Омбудсмена, представленный специальный отчет связан с тем, что 9 марта 2021 года ЕСПЧ опубликовал публичное уведомление в Комитет министров, указав, что правительство Азербайджана не соблюдает сроки, установленные Судом по делам пленных, и предоставляет суду общую и ограниченную информацию.

В отчете Татояна указывается, что поведение властей Азербайджана (представление пленных как "террористов" или "диверсантов") является грубым нарушением международных требований. "Все военнослужащие и мирные жители армянской стороны были захвачены азербайджанскими вооруженными силами в ходе текущего, продолжающегося вооруженного конфликта, поэтому все они являются пленными, они должны быть немедленно освобождены, возвращены на родину без каких-либо политических или других предварительных условий.

Власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют этот процесс, грубо нарушая права заключенных и их семей, причиняя им страдания и вызывая напряженность в обществе.

Совершенно предосудительно, что власти Азербайджана не публикуют реальное количество пленных армянской стороны, незаконно удерживаемых. Они причиняют двойные страдания семьям пропавших без вести, поскольку ситуация для них становится все более неопределенной, и это на фоне того, что власти Азербайджана постоянно препятствуют поиску и обнаружению тел", - говорится в заявлении Омбудсмена Армении.

Также отмечается, что императив этих вопросов должен рассматриваться в контексте политики ненависти и враждебности по отношению к Армении пропагандируемом на государственном уровне в Азербайджане.

В заявлении, направленном в Комитет министров Совета Европы содержится подробный анализ международных требований в области прав человека, приводятся конкретные примеры нарушений прав человека и поднимается вопрос о необходимости содействия по вопросу немедленного возвращения пленных.

При этом Защитник прав человека РА особо отмечает, что государственные органы и должностные лица Армении обязаны обеспечивать надлежащую связь с семьями пленных, пропавших без вести, предоставлять им исчерпывающую информацию, действовать системно, а также внимательно относиться к ним и быть внимательными к собственным словами для исключения любой напряженности.