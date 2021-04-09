Пятница, 9 Апреля 2021 18:28

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захаровой отреагировала на заявление бывшего американского сопредседателя в Минской группе ОБСЕ Ричарда Хогланда по нагорно-карабахскому урегулированию.

Так на вопрос, насколько соответствует действительности заявление бывшего американского сопредседателя в Минской группе ОБСЕ Ричарда Хогландa о том, что якобы российский сопредседатель Игорь Попов говорил ему, что если даже армянская и азербайджанская стороны согласятся с идеями С.В.Лаврова по НКУ, то все равно российская сторона не пойдет на их реализацию, Захарова в частности сказала:

"Абсолютно не соответствует. Россия всегда была готова на тот вариант урегулирования, который был бы поддержан сторонами конфликта. Об этом неоднократно говорил Президент Российской Федерации. Данная позиция является определяющей в работе российского сопредседательства.

Чем руководствовался Р.Хогланд, выступивший с подобным утверждением, я гадать не собираюсь.

Хочу подчеркнуть, что пакет предложений по урегулированию, помимо декларации руководителей Азербайджана и Армении, включал также совместное заявление России, США и Франции в ее поддержку. Два этих документа плюс резолюция Совета Безопасности ООН, утверждающая пакет предложений по нагорно-карабахскому урегулированию, составляли суть российских предложений того времени, о которых были детально осведомлены другие страны-сопредседатели - США и Франция - и которые они полностью поддерживали"