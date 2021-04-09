Пятница, 9 Апреля 2021 15:18

АрмИнфо.Перед зданием Минобороны Армении сложилась напряженная ситуация.

Родители пропавших без вести и военнопленных попытались выломать двери проходной Минобороны РА и требуют встречи с руководством оборонного ведомства. Они находятся в подавленном состоянии. К зданию стянуто большое количество силовиков для обеспечения защиты. До сих пор из МО РА никто к ним не вышел, это вызывает еще больший гнев у собравшихся.

Отметим, что со вчерашнего утра родители пропавших без вести обивают пороги Минобороны Армении. Весь день прождав, что к ним выйдет либо министр обороны, либо начальник Генштаба и не дождавшись этого, к вечеру они заблокировали въезды и выезды из здания. Ночью к ним

присоединились родители и родственники военнопленных, которые после ложной информации о возвращении группы из Баку направились к МО РА.

С сегодняшнего утра они также заблокировали межгосударственные дороги Гюмри- Ереван, Гумри-Ванадзор, парализовано и железнодорожное сообщение по маршруту Гюмри-Ереван.

Независимый депутат Софья Овсепян находящаяся в эти минуты у здания МО РА сообщила, что в эти минуты в ведомстве проходит совещание для нахождения решения из сложившейся ситуации.

Собравшиеся кричат "предатели", "верните нам наших детей", "турки", также звучит нецензурная брань.