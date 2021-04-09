Пятница, 9 Апреля 2021 15:15

АрмИнфо. Руководитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов назвал ложной провокацией сообщение армянских властей о возвращении группы военнопленных из Баку.

Так, генерал Мурадов на уточнение журналистки, почему вчера не прибыли военнопленные, как об этом заявляли армянские власти, в частности сказал: "Ложная провокация, спросите у них. Они вводят в заблуждение население".

При этом он подчеркнул, что и не планировалось возвращение, а был лишь очередной штатный визит. Отметим, видеоролик был опубликован газетой Грапарак.

Примечательно, что председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян 9 апреля журналистам заявил, что присутствие командующего миротворческими силами РФ в Карабахе Рустама Мурадова на борту самолета, приземлившегося накануне вечером в ереванском аэропорту "Эребуни", говорит о наличии договоренностей, которые были нарушены.

Причины нарушения указанных договоренностей, по словам Кочаряна, неизвестны. Как указал парламентарий, можно предположить, что в очередной раз правила игры были изменены противником, что, возможно, обусловлено тем, что между подписантами Трехстороннего соглашения возникли определенные проблемы, которые помешали возвращению военнопленных.

При этом он утверждает, что пленных держат в Азербайджане вовсе не для того, чтобы заставить Армению пойти на новые территориальные уступки. "Цель - создать в РА напряженную ситуацию", - отметил он, а тех, кто распространяет подобные слухи, обвинил в манипуляциях и спекуляции "весьма чувственной темой". Видимо Кочарян забыл, что имена представители власти вчера растиражировали информацию о том, что ожидается возвращение группы военнопленных из Баку.