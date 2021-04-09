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 Пятница, 9 Апреля 2021 14:32
Наира Бадалян

"С Турцией надо говорить" - Глава постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Армении

"С Турцией надо говорить" - Глава постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Армении

АрмИнфо. Армении, как минимум, надо говорить с Турцией, заявил депутат от правящей фракции "Мой шаг", председатель постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Национального Собрания Андраник Кочарян, комментируя заявления властей о необходимости "дружить" с Турцией.

"Я всегда говорил, что с Турцией надо говорить, даже в ходе первой войны (война в Арцахе, ред.) мы говорили с ними. Даже Тер-Петросян (первый президент РА.ред.)", - присутствовал на похоронах Озала (восьмой президент Турции. Ред.), я - будучи комендантом Мегри, вел диалог с МИД Нахичевана. Если мы не будем разговоривать, вместо нас будут говорить другие", - указал он.

По его словам, всегда необходимо поддерживать диалог, даже экс-президент Армении Серж Саргсян проводил диалог в виде футбольной дипломатии. "Это тоже нормально, в повестке говорить всегда лучше, чем стрелять. Я думаю, что наше внешнеполитическое ведомство должно найти ответы на то, как это делать", - сказал Андраник Кочарян


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