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АрмИнфо. Армении, как минимум, надо говорить с Турцией, заявил депутат от правящей фракции "Мой шаг", председатель постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Национального Собрания Андраник Кочарян, комментируя заявления властей о необходимости "дружить" с Турцией.
"Я всегда говорил, что с Турцией надо говорить, даже в ходе первой войны (война в Арцахе, ред.) мы говорили с ними. Даже Тер-Петросян (первый президент РА.ред.)", - присутствовал на похоронах Озала (восьмой президент Турции. Ред.), я - будучи комендантом Мегри, вел диалог с МИД Нахичевана. Если мы не будем разговоривать, вместо нас будут говорить другие", - указал он.
По его словам, всегда необходимо поддерживать диалог, даже экс-президент Армении Серж Саргсян проводил диалог в виде футбольной дипломатии. "Это тоже нормально, в повестке говорить всегда лучше, чем стрелять. Я думаю, что наше внешнеполитическое ведомство должно найти ответы на то, как это делать", - сказал Андраник Кочарян
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|Минздрав Армении признал отсутствие регистрации у вакцины "Спутник V"
|Чавушоглу заверяет: прекращение огня в Карабахе - хорошая возможность
|Армения объявит амнистию для уклонистов от армии
|Омбудсмен считает необоснованным законопроект о повышении госпошлин для граждан в случае обращения в суд
|Общее число зараженных коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 200 тыс. случаев
|Родители и родственники погибших и без вести пропавших военнослужащих продолжают обивать пороги госучреждений
|В прилегающей к "Кармир Блур" территории обнаружены новые находки периода Урарту (video)
|И.о. мэра Иджевана возглавил Тавушскую область Армении
|Ваграм Думанян отбыл с рабочим визитом в Москву
|Америабанк 12 апреля приступит к размещению очередных траншей долларовых и драмовых облигаций в объеме $20 млн и 5 млрд драмов
|Президент Армении и посол Франции обсудили перспективы развития экономических отношений
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|Госдеп обвинил Россию в нежелании урегулировать карабахский конфликт
|Ардшинбанк и Visa впервые в Армении предлагают «умные» платежные кольца Visa Payment Ring
|В Армению прибыла партия российской вакцины "Спутник V"
|Пашинян о встрече с Путиным: «В последние месяцы наши отношения приобрели прямой и непосредственный характер»
|ЕС и ВОЗ предоставили Армении 100 кислородных концентраторов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Генпрокуратура Армении: За 2 года вдвое увеличилось количество переданных в суд уголовных дел по фактам пыток
|Владимир Путин обещал обеспечить потребности Армении в вакцине от COVID-19
|Путин: Важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово- экономических связей, транспортных маршрутов в регионе
|Пашинян предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой АЭС в Армении
|Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе - Пашинян
|В день материнства и красоты группа женщин - оппозиционеров устроила марш протеста
|По приглашению руководителя Банка ВТБ Армения Ивана Телегина делегация мэрии города Еревана командирована в Россию
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|Песков: Путин и Пашинян обсудят двустороннюю повестку дня
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