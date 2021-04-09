Пятница, 9 Апреля 2021 13:49

АрмИнфо.Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретится на следующей неделе с коллегами из Армении и Узбекистана.

"На следующей неделе запланированы международные встречи. ГД посетят делегации парламентов Армении и Узбекистана во главе со спикерами. В ходе двусторонних встреч с Председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном и Председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой мы продолжим диалог о развитии межпарламентских отношений", - сказал парламентским журналистам Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщается на сайте ГД.

Отмечается, что 13 апреля запланирована встреча Вячеслава Володина с Председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном. 14 апреля Председатель Государственной Думы встретится с Председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой.