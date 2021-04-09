Пятница, 9 Апреля 2021 13:40

АрмИнфо. Присутствие командующего миротворческими силами РФ в Карабахе Рустама Мурадова на борту самолета, приземлившегося накануне вечером в ереванском аэропорту "Эребуни", говорит о наличии договоренностей, которые были нарушены. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян 9 апреля журналистам.

Причины нарушения указанных договоренностей, по словам Кочаряна, неизвестны. Как указал парламентарий, можно предположить, что в очередной раз правила игры были изменены противником, что, возможно, обусловлено тем, что между подписантами Трехстороннего соглашения возникли определенные проблемы, которые помешали возвращению военнопленных.

При этом он утверждает, что пленных держат в Азербайджане вовсе не для того, чтобы заставить Армению пойти на новые территориальные уступки. “Цель - создать в РА напряженную ситуацию”, - отметил он, а тех, кто распространяет подобные слухи, обвинил в манипуляциях и спекуляции “весьма чувственной темой”. “Вчера целый день мы были участниками обслуживания чужих интересов”, - подчеркнул он.

По словам Кочаряна, вопрос возвращения пленных встал после московской встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна. “Россия этим шагом попыталась внести свой вклад в деле возвращения пленных. Именно этим обусловлено то, что Герой России генерал Мурадов поехал в Баку сопровождать пленных. Однако возникло какое-то препятствие, какое - пока озвучить не могу", - сказал Кочарян. На вопрос, знает ли он, в чем причина, депутат от фракции “Мой шаг” ответил, что "интуитивно понимает происходящее, но не может озвучить”.

Кочарян заявил, что безопасности армянских пленных ничего не угрожает, так как азербайджанские власти признали факт их наличия. Проблема может возникнуть с пропавшими без вести, которые также могут находится в плену.

При этом, как указал депутат, возможно, Азербайджан ожидает участия в процессе турецких властей - “по доброй воле". “Возможно у кого-то есть желание, чтобы Путин и Эрдоган поговорили еще раз”, - подчеркнул он.

Комментируя заявления главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что в стране "нет армянских военнопленных", глава комиссии отметил, что это было "поспешное заявление, поскольку если какие-то договоренности не были выполнены, глава МИД, вынужденно, говорит о том, что удерживаемые лица не являются военнопленными".

Напомним, что накануне вечером пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян заявила, что самолетом из Баку в республику возвращается группа армянских военнопленных. Далее она удалила свою запись в ФБ, но у КПП аэропорта “Эребуни” успели собраться многочисленные родственники военнопленных. Они, узнав о пустом самолете, заявили, что присоединятся к акции протеста у здания Минобороны и организуют акцию у здания правительства. Офис вице-премьера Армении Тиграна Авиняна выступил с заявлением о том, что "возвращение пленных откладывается, что является грубым нарушением гуманитарного процесса". "Переговоры при посредничестве России продолжаются.

Надеемся, что Азербайджан в конце концов будет соблюдать положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, реализует гуманитарную договоренность, содействуя установлению стабильности в регионе", - отмечается в заявлении.