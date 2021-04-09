Пятница, 9 Апреля 2021 13:37

АрмИнфо.АРФ "Дашнакцутюн" решительно осуждает протурецкую политику режима Пашиняна. Об этом говорится в совместном заявлении ряда офисов "Ай Дат".

"В эти дни, когда комитеты "Ай Дата" АРФ "Дашнакцутюн" повсеместно ведут неравную борьбу против турецко-азербайджанского тандема, предательские выступления властей Армении наносят серьезный удар по достижениям "Ай Дата" и вбивают клин отчуждения между Арменией и Диаспорой

Организации АРФ "Дашнакцутюн" во всем мире решительно осуждают эту антинациональную политику правящего режима Армении, предупреждая о необходимости воздерживаться от действий, которые служат турецко-азербайджанским интересам. Региональное сотрудничество и мирное сосуществование не должны строиться в ущерб интересам и правам Армении, поскольку источниками угрозы были и остаются Турция и Азербайджан с их пантюркистской политикой", - говорится в заявлении.

Под заявлением подписались Центральный комитет Западной Америки АРФД; Центральный комитет АРФД по Западной Европе; Центральный комитет АРФД Канады; ЦК АРФД Северного Ирана; ЦК АРФД Ливана: Специальный комитет АРФД Швеции; Армянский национальный комитет Новой Джульфы.