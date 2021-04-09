Пятница, 9 Апреля 2021 13:10

АрмИнфо.По положению на утро 9 апреля в Армении зарегистрировано 1029 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированных достигло 201158.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, фактическое лечении получают 16357 пациентов (за день их число сократилось на 114). Выздоровели 180160 человек (за последние сутки 1117), скончались 3697 пациентов (22 за последние сутки). Еще 4 граждан с коронавирусом скончались, по формулировке "из-за иных болезней". Общее число таких случаев 944. Таким образом, общее число смертей достигло 4641.

В целом в стране было проведено 894461 тестов, за последние сутки 4589.