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АрмИнфо.По положению на утро 9 апреля в Армении зарегистрировано 1029 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированных достигло 201158.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, фактическое лечении получают 16357 пациентов (за день их число сократилось на 114). Выздоровели 180160 человек (за последние сутки 1117), скончались 3697 пациентов (22 за последние сутки). Еще 4 граждан с коронавирусом скончались, по формулировке "из-за иных болезней". Общее число таких случаев 944. Таким образом, общее число смертей достигло 4641.
В целом в стране было проведено 894461 тестов, за последние сутки 4589.
|Имя Амбарцума Кандиляна "возвращается" на железную дорогу Армении
|Перед зданием Минобороны Армении сложилась напряженная ситуация
|Рустам Мурадов назвал ложной провокацией сообщение армянских властей о возвращении группы военнопленных из Баку
|"С Турцией надо говорить" - Глава постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Армении
|Президент Армении и посол США обсудили актуальные вопросы региональной повестки
|Председатель Госдумы России проведет переговоры с коллегой из Армении
|Были договоренности по вопросу возвращения армянских пленных, но они были нарушены – Андраник Кочарян
|Прогноз: В преддверие большого кризиса в отношениях США - Турция ничего не исключено
|Вопрос возвращения военнопленных - "ахиллесова пята" армянского общества
|АРФ "Дашнакцутюн" решительно осуждает протурецкую политику режима Пашиняна
|Парламентарий: Отказываться от признания Геноцида Армения не собирается
|В Армении продолжают сохраняться высокие тепы распространения коронавируса
|Минобороны Армении опровергает информацию о прибытии в Ереван турецко- азербайджанской делегации
|Родители пропавших без вести военнослужащих перекрыли железнодорожные пути по маршруту Гюмри-Ереван
|Родители и родственники погибших и без вести пропавших продолжают парализовывать деятельность Минобороны Армении
|Генеральный прокурор России прибыл в Баку после визита в Ереван
|Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с учетом итогов армяно- российских переговоров в Москве
|Генпрокурор РФ отметил важность полноценной реализации 8-го пункта Трехстороннего соглашения от 9 ноября
|Визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Туркменистан
|ARARAT собрал всех "Под одним небом": В мировой онлайн прокат выходит фильм Александра Ханта "Under One Sky"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Никол Пашинян: Вопрос Арцаха был одним из основных тем обсуждения с президентом РФ
|Генеральные прокуроры Армении и России подписали совместное заявление о намерении развивать сотрудничество между ведомствами двух стран
|Историк: Армении необходимо ужесточить позицию по мегринскому коридору
|Политолог: Пашинян не в интересах России. Но это не главное:
|В Дилижане пройдет первая "Школа правовой грамотности молодых соотечественников"
|Роберт Кочарян подал в суд на Никола Пашиняна
|Минздрав Армении признал отсутствие регистрации у вакцины "Спутник V"
|Чавушоглу заверяет: прекращение огня в Карабахе - хорошая возможность
|Армения объявит амнистию для уклонистов от армии
|Омбудсмен считает необоснованным законопроект о повышении госпошлин для граждан в случае обращения в суд
|Общее число зараженных коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 200 тыс. случаев
|Родители и родственники погибших и без вести пропавших военнослужащих продолжают обивать пороги госучреждений
|В прилегающей к "Кармир Блур" территории обнаружены новые находки периода Урарту (video)
|И.о. мэра Иджевана возглавил Тавушскую область Армении
|Ваграм Думанян отбыл с рабочим визитом в Москву
|Америабанк 12 апреля приступит к размещению очередных траншей долларовых и драмовых облигаций в объеме $20 млн и 5 млрд драмов
|Президент Армении и посол Франции обсудили перспективы развития экономических отношений
|В Азербайджане стартуют турецко-азербайджанские тактические учения
|Госдеп обвинил Россию в нежелании урегулировать карабахский конфликт
|Ардшинбанк и Visa впервые в Армении предлагают «умные» платежные кольца Visa Payment Ring
|В Армению прибыла партия российской вакцины "Спутник V"
|Пашинян о встрече с Путиным: «В последние месяцы наши отношения приобрели прямой и непосредственный характер»
|ЕС и ВОЗ предоставили Армении 100 кислородных концентраторов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Генпрокуратура Армении: За 2 года вдвое увеличилось количество переданных в суд уголовных дел по фактам пыток
|Владимир Путин обещал обеспечить потребности Армении в вакцине от COVID-19
|Путин: Важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово- экономических связей, транспортных маршрутов в регионе
|Пашинян предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой АЭС в Армении
|Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе - Пашинян
|В день материнства и красоты группа женщин - оппозиционеров устроила марш протеста
|По приглашению руководителя Банка ВТБ Армения Ивана Телегина делегация мэрии города Еревана командирована в Россию
|Российский эксперт: Вброс о размещении турецких войск в Джавахети нельзя считать состоятельным
|Глава МИД Армении привлек внимание исполнительного секретаря ЭСКАТО на турецко-азербайджанскую агрессию против Арцаха
|Продолжение совместного цикла видео занятий между туркменским и армянским сельскохозяйственными вузами
|Песков: Путин и Пашинян обсудят двустороннюю повестку дня
|Сборная Армении триумфально стартовала в отборе на ЧМ-2022. В чем секрет успеха?
|Польша окажет содействие перемещенным арцахцам, обосновавшимся в Армении
|Главы оборонных ведомств Армении и России обсудил вопросы, связанные с решением задач безопасности в Сюнике
|Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву
|Читать больше
|Прогноз: В преддверие большого кризиса в отношениях США - Турция ничего не исключено
|Парламентарий: Отказываться от признания Геноцида Армения не собирается
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|Политолог: Пашинян не в интересах России. Но это не главное:
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