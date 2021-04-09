Пятница, 9 Апреля 2021 12:38

АрмИнфо.Родители пропавших без вести военнослужащих перекрыли железнодорожные пути по маршруту Гюмри-Ереван на участке Агин-Баяндур.

Как сообщает корреспондент АрмИнфо Алина Оганесян с места событий, несколько мужчин заблокировали движение поезда, и отказываются открывать пути. Они предложили пассажирам поезда самостоятельно иными транспортными средствами добраться до конечных пунктов своего назначения.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, родители и родственники пропавших без вести военнослужащих второй день находятся у здания Минобороны Армении, требуя предоставить им информацию о своих близких. Они с вечера заблокировали въезды и выезды из здания оборонного ведомства, и сотрудники вынуждены были провести там ночь. Уже утром министр обороны РА Вагаршак Арутюнян покинул территорию на вертолете МО РА.

Примечательно, что ни глава оборонного ведомства, ни начальник Генштаба так и не вышли к собравшимся.

С раннего утра родственники пропавших без вести и погибших военнослужащих также заблокированы ряд межгосударственных дорог, среди которых трассы Гюмри-Ереван и Гюмри-Ванадзор