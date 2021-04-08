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 Четверг, 8 Апреля 2021 21:26

Глава государства принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова

Глава государства принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова

АрмИнфо.Президент Казахстана принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, находящегося в Нур-Султане с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт-Токаев отметил значимость визита с точки зрения предания должной динамики взаимоотношениям и сотрудничеству между государствами. «Казахстан и Россия являются союзниками, стратегическими партнерами. Повестка дня нашего сотрудничества очень насыщена и требует, конечно же, большой работы с точки зрения реализации достигнутых договоренностей.

Поэтому полагаю, что и в ходе вашего визита, и в ходе дальнейших контактов на уровне руководителей ведомств, и, конечно же, на самом высоком уровне мы достигнем поставленных целей. Во время разговора с Владимиром Путином 23 марта мы говорили о важности проведения межрегиональной встречи. К сожалению, из-за пандемии она была отложена. Договорились о том, что в любом формате, желательно в очном, но если это не представится возможным, то в режиме видеоконференционной связи обязательно провести данную встречу, поскольку она имеет очень большое значение», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Президенту Владимиру Путину за его поддержку в вопросе дополнительных поставок вакцин в Казахстан. «Мы признательны российскому руководству, Президенту Российской Федерации за содействие и понимание в том, что касается совместных усилий в борьбе против пандемии.

В том же разговоре 23 марта я поднял вопрос о том, чтобы российская сторона дополнительно предоставила нам 4 миллиона доз вакцины. Моя просьба была воспринята с пониманием. До этого мы договорились о совместном производстве вакцины на карагандинской фабрике. Производство там уже налажено. Кстати, не так давно я сам привился Спутник V казахстанского производства. Недавно я провел совещание с Правительством, дал поручения с тем, чтобы ускорить вакцинацию населения и обеспечить ее массовость. Эта задача сопряжена, во-первых, с поставками должного количества вакцины на рынок.

Мы вакцинируем, естественно, бесплатно. И, во-вторых, очень важно побудить наших граждан вакцинироваться, ведь не все сейчас понимают важность этой акции. Я сам говорю постоянно о том, что другого выхода нет, нужно вакцинироваться», - подчеркнул Глава государства. В свою очередь Сергей Лавров передал теплые слова приветствия от Президента Владимира Путина и сказал, что российская сторона будет решать вопросы с поставками вакцин.

В ходе встречи был обсужден ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферу, дальнейшее взаимодействие в космической отрасли. «В следующем месяце в формате видеоконференцсвязи планируется организовать заседание Высшего Евразийского экономического совета. Это тоже важная веха, важный этап на пути организации наших общих усилий по продолжению сотрудничества в посткоронавирусную эпоху. И, как вы упомянули, мы в любом случае нацелены провести 17-й межрегиональный форум с участием президентов в том или ином формате, в зависимости от того, какая будет эпидемиологическая ситуация.

У нас очень хорошие контакты, которые не прекращались даже в период пандемии, премьер-министры дважды встречались, вице-премьеры регулярно общаются по вопросам торгового-экономического сотрудничества. Отмечаем 60 летие полета Гагарина, это наш совместный вклад в мирное освоение космоса, работы на Байконуре идут полным ходом по развитию нашего совместного дальнейшего взаимодействия и по развитию казахстанского космического потенциала», - отметил Сергей Лавров.


 


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