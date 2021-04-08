Четверг, 8 Апреля 2021 19:49

АрмИнфо. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, прибывший с рабочим визитом в Армению, в ходе встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном отметил важность полноценной реализации 8-го пункта Трехстороннего соглашения от 9 ноября об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян высоко оценил усилия Краснова в направлении возвращения в Армению военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Генпрокурор подчеркнул, что его усилия в этом направлении будут иметь непрерывный характер и сделает все возможное для решения вопроса.

Игорь Краснов отметил, что генпрокуратуры двух стран находятся на постоянной связи, что оказывает содействие эффективному сотрудничеству в борьбе с преступлениями.

Премьер Пашинн отметил, что правительство РА придает особую важность последовательному развитию военного сотрудничества с РФ в долгосрочном контексте и в этом плане оценил положительно результаты переговоров с президентом России от 7 апреля.