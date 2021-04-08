Четверг, 8 Апреля 2021 18:58

АрмИнфо.В Ашхабад с двухдневным визитом прибыла представительная иранская делегация во главе с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавадом Зарифом.

Сегодня, 8 апреля глава внешнеполитического ведомства Ирана был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Затем состоялись межмидовские консультации в Министерстве иностранных дел Туркменистана. Министр Мухаммад Джавад Зариф выразил благодарность туркменской стороне в лице Министра иностранных дел Рашида Мередова за высокий уровень организации визита.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов касающихся туркмено-иранских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельной темой обсуждений было сотрудничество между МИДами двух стран. Рассмотрено взаимодействие в региональных и международных структурах, включая ООН, ОЭС, ОИС и др. Отмечена схожесть позиций в деле поддержания региональной безопасности и стабильности. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане.

Выделена значимость Международного года мира и доверия инициированного Президентом Туркменистана. Иранская сторона приглашена принять участие в Международной конференции посвященной миру и доверию, запланированной к проведению в Ашхабаде 12 декабря текущего года.

Обсуждалась Каспийская тематика, включая анализ действующих правовых документов и подготовку к Шестому каспийскому саммиту. Выражена обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества по данному направлению.

По итогам переговоров, Министры иностранных дел двух стран подписали «Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран на 2021-2022 годы».