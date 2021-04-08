Четверг, 8 Апреля 2021 18:13

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 Комитет государственных доходов РА, собственные дома Фирдуса, жилые дома 32, 49 на улице Анрапетутяна, жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 5-10 на переулке Ханджяна, частично собственные дома Фирдуса, жилые дома 20-28 и 76-80 на улице Амиряна, собственные дома 85-107 на улице Бюзанда, жилые дома 2, 4, 7, 9 на улице Хоренаци, жилой дом 14 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

жилые дома 6 на улице Нансена, 4, 5, 6, 8 на 1-ом переулке Нансена, жилые дома 2, 4, 6 на пр. Гая, жилые дома 1, 3, 3/1, 5, 10 на улице Лвовяна в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 5 на улице Гюрджяна в 3-ем Норкском массиве; жилые дома 22, 24, 26, 29, 30, 31, 34 на улице Минск, здания школ NN 62 и 165, ясли-детские сады N242, 251 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 улицы 7-14, 12-23, 23-26, 24-26, 24-31 в Нор Харберде, улицы Нор Харберда, улицы Давташена 1, 2, 9, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 51, 53 на пр. Аршакуняца, жилые дома 44, 46 на улице С.Зоравара, жилые дома1, 1А, 1/2, 3 на улице Манандяна, жилой дом 15 на улице 9 Мая, жилые дома 1, 55 на улице Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9, 15 на улице Адонца, жилые дома 7, 7а на пр. Азатутяна, жилые дома 14/3, 18 на улице Киевяна, собственные дома у Шрджанцик Тоннеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома Манкакан Кахака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

12:00-13:00 жилые дома 31, 32, 33, 37, 44 в кв. ‘Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Арагацотнской области:

12:00-14:00 село Карби;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Даракерт;

10:00-14:00 частично село Хачпар;

10:30-16:00 частично село Каначут;

11:00-17:00 частично село Харберд;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-15։00 частично село Агаракадзор;

10։00-16։00 улицы Шаумяна, Маисяна, Азатутяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Авагяна и Баграмяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор Гюх; частично квартал “Маяк” в Джрвеже; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Джрвежа и Дзорахбюра;

в Сюникской области:

10:30-16:30 улицы Сюник, Анкахутян в городе Горис;

11:00-14:00 частично село Веришен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.