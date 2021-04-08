Четверг, 8 Апреля 2021 18:10

АрмИнфо.Совместное заявление о намерении развивать сотрудничество между прокуратурами России и Армении подписали сегодня по итогам встречи в Ереване генеральные прокуроры РА и РФ Артур Давтян и Игорь Краснов.

Заявление направлено на повышение квалификации прокуроров и укрепление партнерства во многих сферах.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, Давтян и Краснов высоко оценили уровень партнерства между возглавляемыми им ведомствами, а также предпринимаемые усилиям для дальнейшего расширения и углубления взаимодействия, свидетельством чему является подписание 6 программ сотрудничества за последние 14 лет.

В ходе своего приветственного слова Давтян констатировал, что организация такого визита в послевоенный период сама по себе подчеркивает стратегическую важность сотрудничества между двумя странами.

Генеральный прокурор Армении с удовлетворением отметил, что в результате юридической помощи и качественной взаимопомощи в сфере экстрадиции во многих случаях получены важные доказательства для раскрытия уголовных дел. Он также добавил, что в последние годы Россия удовлетворила многочисленные просьбы армянской стороны об экстрадиции, что позволило выдать правоохранительным органам РА многих лиц, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

В свою очередь Краснов подтвердив эффективность сотрудничества между прокуратурами России и Армении, добавил, что в ближайшее время предстоит еще многое сделать, особенно в сфере противодействия транснациональной преступности, защиты прав граждан двух стран, повышения квалификации сотрудников прокуратуры.

Он также указал важность сотрудничества прокуратур двух стран на различных международных площадках, и в этом контексте пригласил Генерального прокурора РА принять участие в конференции Генеральных прокуроров европейских стран, которая состоится в Санкт-Петербурге в июле 2021 года. В ходе встречи также обсуждались факторы,

препятствующие установлению долгосрочного мира в регионе после войны 2020 года. Высоко оценив личный вклад президента России в прекращение войны, а также работу, проделанную российскими миротворческими силами по обеспечению мира и стабильности в Арцахе, постоянную ежедневную связь между прокуратурами РА и РФ для решения юридических вопросов, вопросов, Артур Давтян отметил, что только полная реализация пункта 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по части возвращения всех военнопленных и решения гуманитарных вопросов, может стать гарантией долгосрочного мира, сотрудничества в экономическое и других областях в регионе.

При этом он добавил, что прокуратура РА регулярно предоставляет российской стороне информацию и доказательства об армянских военнопленных и гражданских лицах, в связи с чем, прокуратура России находится в постоянном контакте с азербайджанской стороной.

В свою очередь военный прокурор РА Ваге Арутюнян представил полную картину военных преступлений, совершенных противником во время войны, факты грубых нарушений международного гуманитарного права, а также имеющиеся данные о привлечении к боевым действиям со стороны Азербайджана международных террористов, а также о проделанной работе по привлечению к ответственности соответствующих должностных лиц Вооруженных сил Азербайджана, совершивших преступления.

Генеральный прокурор РФ выразил надежду, что активное участие прокуроров двух стран в реализации подписанного в ноябре 2020 года трехстороннего заявления, особенно по гуманитарным вопросам, приведет в ближайшем будущем к укреплению мира и порядка в зоне нагорно-карабахского конфликта, восстановлению нормальной общественной жизни.

Генерального прокурора сегодня также примет премьер-министр РА Никол Пашинян.