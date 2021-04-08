Четверг, 8 Апреля 2021 15:38

АрмИнфо.С 9-13 апреля 2021-го года в курортном городе Дилижан в гостинице Best Western Plus Paradise Hotel пройдет первая «Школа правовой грамотности молодых соотечественников», организованная в рамках мероприятий общественной организации «Российско-Армянское Молодежное Единство».

«Школа правовой грамотности молодых соотечественников» - площадка, которая поможет молодым российским соотечественникам в Армении избежать возникновения ряда юридических проблем. Школа предполагает интенсивный тренинг с участием адвокатов и высококвалифицированный юристов, которые имеют огромный стаж работы по вопросам c соотечественниками. На протяжении 5 дней Школы 30 молодых российских соотечественников из разный общественных организаций по всей Армении в возрасте 20-25 лет прослушают ряд теоретических лекций на темы гражданского, уголовного и административного права, а после через работу в группах смогут закрепить свои знания на практике.

Среди приглашенных гостей эксперты, депутаты Национального собрания Республики Армения, представители Посольства России в Армении, Россотрудничества в Ереване, руководители ведущих организаций российских соотечественников в Армении.

Официальное открытие Школы состоится 9 апреля в 18:00 в городе Дилижан в гостинице Best Western Plus Paradise Hotel.