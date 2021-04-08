Четверг, 8 Апреля 2021 15:36

АрмИнфо. Команда адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна подала иск против Армении и премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает пресс-служба защиты, в основу иска легли высказывания, сделанные Николом Пашиняном во время митинга 1 марта текущего года на площади Республики в Ереване.

Защита требуют считать клеветой высказывания Пашиняна, опровергнуть их и признать презумпцию невиновности президента.

Общая сумма компенсации, запрошенная защитой, составляет 4 миллиона драмов.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян, экс-вице-премьер Армен Геворкян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший министр обороны Армении Сейран Оганян обвинялись в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела по событиям первого марта 2008 года.

Однако, 6 апреля Суд первой инстанции на основании решения Конституционного суда о признании статьи 300.1 Уголовного кодекса неконституционной и недействительной прекратил уголовное преследование в отношении вышеуказанных четырех бывших высокопоставленных должностных лиц, обвиняемых по этой статье, оправдал их и прекратил дело.

Между тем суд продолжит рассматривать уголовное дело по статье "получение взятки", по которой обвиняется Роберт Кочарян, и по статье "легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах", по которой обвиняется Геворкян. В феврале 2019 года Специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение по п.2 ч.4 ст.311 УК Армении - получение взятки в особо крупном размере.

Ранее, предпринимательница Сильва Амбарцумян обвинила экс-президента Кочаряна в получении взятки в 2008 году в размере порядка $3 млн.