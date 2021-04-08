Четверг, 8 Апреля 2021 12:43

АрмИнфо.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал своего кувейтского коллегу о событиях в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Карабахе.

Как сообщает АПА, эти темы глава МИД Турции затронул на совместной пресс- конференции с министром иностранных дел Кувейта шейхом Ахмедом Насиром Мохаммедом ас-Сабахом.

По его словам, прекращение огня в Карабахе - хорошая возможность. "Наряду с обеспечением благосостояния в регионе, у нас есть возможность реализовать важные проекты и нормализовать отношения. Если Армения отнесется положительно к этому, Южный Кавказ в будущем может стать регионом мира и стабильности", - отметил он.