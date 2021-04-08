Четверг, 8 Апреля 2021 12:40

АрмИнфо.Лица, уклонившиеся от службы в армии и находящиеся в розыске, подпадут под амнистию и смогут вернуться в Армению. Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства 8 апреля.

Правительство предлагает объявить амнистию в отношении лиц, которые подозреваются совершении преступления, обвиняются или осуждены по ч.1, ст. 327 ст. УК, которым исполнилось 27 лет (рядовой состав) и 35 лет (офицеры запаса) по 26 сентября 2020 года включительно.

Документом предлагается объявить амнистию - освободить от наказания лиц, которые несут наказание, связанное с лишением свободы, или в отношении лиц, к которым применено условное наказание или отсрочка наказания, и в отношении лиц, к которым не применялось наказание, не связанное с лишением свободы. Предлагается также приостановить контроль в отношении условно-досрочно освобожденных лиц.

Проектом предусмотрены также условия, при наличии которых амнистия не будет применена.

Решением предусмотрено положение, согласно которому, амнистия будет применена к лицу, находящемуся в розыске, и который до 31 декабря 2021 года добровольно явится в следственный орган, а если дело находится в суде - в суд.