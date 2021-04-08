Четверг, 8 Апреля 2021 12:39

АрмИнфо.Защитник прав человека Арман Татоян считает проблематичным повышение государственной пошлины от 2 до 10 раз для граждан в случае обращения в суд.

По его мнению, подобные изменения могут привести к необоснованному ограничению доступности судов, созданию тем самым препятствия с точки зрения защиты нарушенных прав граждан. Об этом говорится в официальном заявлении Омбудсмена. В частности, согласно новому законопроекту минимальный порог госпошлины с 1.5 тыс. драмов предложено поднять до 6 тыс. драмов, в случае исковых заявлений - с 4 тыс. драмов до 20 тыс. драмов, для апелляционных жалоб - с 10 тыс. до 30 тыс. драмов, в случае кассационных жалоб - с 20 тыс. до 40 тыс. драмов, для обращения по вопросу признания банкротом юрлица - с 500 тыс. до 1 млн. драмов и др.. Кроме того, законопроектом исключаются определенные льготы по линии госпошлин.

В обосновании закона говорится, что за последние два года расходы сферы юстиции превысили в 4 раза объем сумм госпошлин. Меж тем, в 2018 году были внедрены определенные механизмы для существенного снижения расходов судебной системы. Подобные пояснения вызывают противоречия, поскольку ежегодно из госбюджета выделяются средства Судебному департаменту РА для осуществления расходов.

<Должны быть обоснования, особенно когда речь идет о регулировках, предполагающих защиту права человека. Необходимо исключить ситуации, когда в действующих законодательных регулированиях изменения, дополнения или же устранение определенных норм происходят без каких-либо обоснований или необходимых аргументаций>, - говорится в заявлении Защитника прав человека.

По мнению Омбудсмена, проект лишает некоммерческие организации и физлица действующих льгот по линии госпошлин. В этой связи Защитник прав человека предлагает пересмотреть ставку госпошлины и снизить ее, а также сохранить имеющиеся льготы по выплате госпошлин.