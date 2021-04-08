Четверг, 8 Апреля 2021 12:39

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 4 943 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 231 граждана, выздоровело 816 человек, скончалось -28.

Таким образом, фактическое лечение по положению на данный момент в медучреждениях страны получает 16 471 пациент.

С момента вспышки пандемии, в Армении было проведено 889 872 теста на коронавирус, из коих выявили в общей сложности 200 129 случаев заражения, выздоровело 179 043 человека, число летальных исходов достигло 3 675.

Кроме того, за прошедший день было зарегистрировано 4 случая, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число таких случаев насчитывает 940.