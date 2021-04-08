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 Четверг, 8 Апреля 2021 12:36
Марианна Мкртчян

В прилегающей к "Кармир Блур" территории обнаружены новые находки периода Урарту (video)

В прилегающей к "Кармир Блур" территории обнаружены новые находки периода Урарту (video)

АрмИнфо.В прилегающей к "Кармир Блур" (Красный холм) территории обнаружены новые находки периода Урарту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Еревана.

"Это фрагмент кувшина с расточкой и узорами с блестками. У нас есть разные фрагменты местных урартских чаш и кувшинов. Большая часть найденного нами материала относится к VII веку до нашей эры, некоторые образцы датируются VII-VI векам до нашей эры", - говорит директор Историко-археологического музея-заповедника "Эребуни" Микаел Бадалян.

Также сообщается, что вот уже несколько дней как начались раскопки в районе древнего "Кармир Блур" историко-археологического заповедника-музея "Эребуни". При строительстве участка Аргаванд-Ширак кольцевой дороги Еревана специалистами не остались незамеченными фрагменты керамики, и работы были немедленно остановлены.

Минобрнауки дало разрешение на срочные раскопки.

"В верхней части мы обнаружили следы строения. Об этом говорит расположение камней.  Если мы присмотримся, мы увидим 3 камня, выстроенные в одну линию. Это может быть гробница, стена или другое строение. Конечно, люди будут смотреть и не понимать, но это очень важно с археологической точки зрения", - отметил Микаел Бадалян.

Раскопки, на прилегающей к новой дороге территории продолжатся. В этом году раскопки будут проводиться также справа от главного входа на территорию древнего поселения.  Стену Араратского царства впервые заметили сотрудники территории.

Он также сообщил, что найденные фрагменты пополнят экспонаты музея "Эребуни" периода Урарту.

Кармир-Блур- холм, расположенный в Армении, на западе Еревана на левом берегу реки Раздан. На Кармир-Блуре обнаружены остатки древних поселений, включая урартский город-крепость Тейшебаини. Кармир-Блур привлёк внимание археологов в 1936 году, когда геолог А. П. Демехин, изучавший базальты реки Раздан, обнаружил на вершине холма обломок камня с клинописной надписью. Последовавшие разведывательные археологические работы сразу же позволили обнаружить обширное древнее поселение. С 1939 года Кармир-Блур стал объектом систематических археологических раскопок.

На Кармир-Блуре находился в VII-VI веках до н. э. урартский город-крепость Тейшебаини, а в XIII-VIII веках до н. э. доурартские поселения эпохи энеолита и ранней бронзы. Доурартские поселения представляли собой постройки иногда круглой, чаще прямоугольной формы. В жилищах находились зерновые ямы и крупные антропоморфные каменные божества, видимо символы плодородия земель. Доурартское поселение на Кармир-Блуре схоже с энеолитическим поселением, расположенном на левом берегу реки Раздан у села Шенгавит и, вероятно, относилось к <стране Аза>, упоминаемой в урартских летописях. Доурартское поселение на Кармир-Блуре было сожжено и разрушено, по- видимому, во время экспансии Урарту в Закавказье при царе Аргишти I. После этого поселение в течение около ста лет находилось в заброшенном состоянии, пока другой урартский царь, Руса II не выстроил на этом месте урартский город-крепость. В VI веке до н. э. крепость была захвачена и сожжена вероятно скифами. Покрасневший после пожара кирпич, возможно, стал причиной такого названия холма

 


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