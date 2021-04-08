Четверг, 8 Апреля 2021 11:31

АрмИнфо.Делегация, возглавляемая министром образования, науки, культуры и спорта РА Ваграмом Думаняном с рабочим визитом отбыла в Россию.

Как сообщает пресс-служба Министерства, в рамках визита, который продлится до 12 апреля, Думанян планирует встретиться с представителями российских отраслевых ведомств. Министр образования и науки РА проведет рабочую беседу с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Также планируется встреча армянской стороны с заместителем министра спорта России Мариной Томиловой.

Армянская делегация в Москве также посетит чемпионат Европы по тяжелой атлетике, на котором Армению представляют 14 спортсменов.