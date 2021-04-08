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АрмИнфо.Делегация, возглавляемая министром образования, науки, культуры и спорта РА Ваграмом Думаняном с рабочим визитом отбыла в Россию.
Как сообщает пресс-служба Министерства, в рамках визита, который продлится до 12 апреля, Думанян планирует встретиться с представителями российских отраслевых ведомств. Министр образования и науки РА проведет рабочую беседу с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Также планируется встреча армянской стороны с заместителем министра спорта России Мариной Томиловой.
Армянская делегация в Москве также посетит чемпионат Европы по тяжелой атлетике, на котором Армению представляют 14 спортсменов.
|Историк: Армении необходимо ужесточить позицию по мегринскому коридору
|Политолог: Пашинян не в интересах России. Но это не главное:
|В Дилижане пройдет первая "Школа правовой грамотности молодых соотечественников"
|Роберт Кочарян подал в суд на Никола Пашиняна
|Минздрав Армении признал отсутствие регистрации у вакцины "Спутник V"
|Чавушоглу заверяет: прекращение огня в Карабахе - хорошая возможность
|Армения объявит амнистию для уклонистов от армии
|Омбудсмен считает необоснованным законопроект о повышении госпошлин для граждан в случае обращения в суд
|Общее число зараженных коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 200 тыс. случаев
|Родители и родственники погибших и без вести пропавших военнослужащих продолжают обивать пороги госучреждений
|В прилегающей к "Кармир Блур" территории обнаружены новые находки периода Урарту (video)
|И.о. мэра Иджевана возглавил Тавушскую область Армении
|Ваграм Думанян отбыл с рабочим визитом в Москву
|Америабанк 12 апреля приступит к размещению очередных траншей долларовых и драмовых облигаций в объеме $20 млн и 5 млрд драмов
|Президент Армении и посол Франции обсудили перспективы развития экономических отношений
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|Госдеп обвинил Россию в нежелании урегулировать карабахский конфликт
|Ардшинбанк и Visa впервые в Армении предлагают «умные» платежные кольца Visa Payment Ring
|В Армению прибыла партия российской вакцины "Спутник V"
|Пашинян о встрече с Путиным: «В последние месяцы наши отношения приобрели прямой и непосредственный характер»
|ЕС и ВОЗ предоставили Армении 100 кислородных концентраторов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Генпрокуратура Армении: За 2 года вдвое увеличилось количество переданных в суд уголовных дел по фактам пыток
|Владимир Путин обещал обеспечить потребности Армении в вакцине от COVID-19
|Путин: Важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово- экономических связей, транспортных маршрутов в регионе
|Пашинян предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой АЭС в Армении
|Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе - Пашинян
|В день материнства и красоты группа женщин - оппозиционеров устроила марш протеста
|По приглашению руководителя Банка ВТБ Армения Ивана Телегина делегация мэрии города Еревана командирована в Россию
|Российский эксперт: Вброс о размещении турецких войск в Джавахети нельзя считать состоятельным
|Глава МИД Армении привлек внимание исполнительного секретаря ЭСКАТО на турецко-азербайджанскую агрессию против Арцаха
|Продолжение совместного цикла видео занятий между туркменским и армянским сельскохозяйственными вузами
|Песков: Путин и Пашинян обсудят двустороннюю повестку дня
|Сборная Армении триумфально стартовала в отборе на ЧМ-2022. В чем секрет успеха?
|Польша окажет содействие перемещенным арцахцам, обосновавшимся в Армении
|Главы оборонных ведомств Армении и России обсудил вопросы, связанные с решением задач безопасности в Сюнике
|Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву
|Военный эксперт: Нужно думать об укреплении армяно-российского военного сотрудничества, а не выискивать проблемы
|Депутат от «Моего шага»: Если нас не изберут, мы просто уйдем
|В Ереване пройдет XVII Международный конкурс Хачатуряна
|Бабкен Тунян требует извинений от Гранта Багратяна
|Омбудсмен Армении: На дорогах возле сел Сюникской области и между общинами не должно быть азербайджанских солдат, знаков или флагов
|Правительство США предоставит Армении дополнительно $1 млн для содействия в борьбе COVID-19
|За сутки в Армении скончалось от коронавируса 20 человек
|Из Армении и Арцаха ответили на желание Турала Гянджалиева открыть в ближайшее время офис в Степанакерте
|Анна Нагдалян: Выдвигая ложную повестку о картах заминированных территорий, Азербайджан пытается оправдать свои действия перед международным сообществом
|Получив бизнес образование от АКБА Банка 25-летняя Лилит открыла свой гостевой бизнес
|Уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна прекращено
|Бездействие госорганов на явно спекулятивный демпинг в 2019-2020гг аукнулось к Пасхе 2021г дефицитом и резким подорожанием яиц - производитель
|Экс-начальник разведуправления Генштаба ВС Армении освобожден от должности советника Пашиняна
|Ряд организаций сферы здравоохранения запускают программу "Врачи для Арцаха"
|В армянских ВС уже стартовала масштабная реформа, которая также проводится в тесном сотрудничестве с российскими партнерами - Пашинян
|Пашинян заверяет: его отношения с армянскими военными нормализовались
|Франция намерена расширить партнерские отношения с Арменией в сфере вузовского образования
|В результате пожара в ТЦ "Сурмалу" полностью выгорели 18 павильонов и 4 склада с имуществом
|Экс-депутат от фракции "Мой шаг" назначен заместителем министра юстиции Армении
|АРФ "Дашнакцутюн" пока не определилась по вопросу участия во внеочередных выборах
|В Кремле подтвердили: Путин говорил по телефону с Кочаряном
|Граждане всё чаще обращаются за помощью в офис Омбудсмена Армении
|Организации гражданского общества Армении призывают главу ЮНЕСКО незамедлительно отправить миссию в зону карабахского конфликта
|Читать больше
|Российский эксперт: Вброс о размещении турецких войск в Джавахети нельзя считать состоятельным
|Военный эксперт: Нужно думать об укреплении армяно-российского военного сотрудничества, а не выискивать проблемы
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